Mercato Napoli, Theate e non solo: tutti i nomi per la difesa

Mercato Napoli, molti i nomi per rinforzare la difesa: tra questi c’è anche Arthur Theate del Rennes ed ex Bologna

Il Mattino di oggi ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli, in particolare sui rinforzi in difesa. Secondo il quotidiano campano sono molti i nomi nel mirino della dirigenza partenopea: il primo è sempre quello di Nehuen Perez dell’Udinese, ma nelle ultime ore sta crescendo la quotazione di Arthur Theate. Centrale belga del Rennes, ma che conosce il nostro campionato per aver giocato con il Bologna, ha la stessa età e scadenza del difensore dell’Udinese. Anche il prezzo è simile, con i francesi che chiedono una cifra vicina ai 15 milioni.

Non sono gli unici nomi però valutati dalla dirigenza. Tra gli altri ci sono: Brassier del Brest – che piace anche al Milan – Chalobah del Chelsea e Oumar Solet del Salisburgo, per cui però gli austriaci chiedono almeno 20 milioni per lasciarlo partire.