Mercato Psg, Draxler potrebbe andar via: piace ad un club della Liga

Julian Draxler non ha rispettato le aspettative al Paris Saint Germain: il centrocampista tedesco potrebbe andar via a gennaio

Julian Draxler potrebbe lasciare Parigi già in questa sessione di mercato. Il centrocampista tedesco del Paris Saint Germain, infatti, non ha rispettato le aspettative in Francia, trovando anche poco spazio.

Come riportato da Estadio Deportivo, per Draxler potrebbe esserci un futuro in Spagna: il Siviglia sarebbe interessato al trequartita 26enne. Il contatto del tedesco con il Paris Saint Germain è in scadenza nel 2021.