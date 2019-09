Mercato, quando l’Italia manca troppo. Quanti ritorni nel Bel Paese

Mercato, quanti ritorni nel campionato italiano. Da Sanchez a Kalinic passando per Medel: club alla ricerca di usato sicuro

Questa sessione di mercato appena concluso ha visto tantissimi ritorni di giocatori che già avevano militato in passato nel campionato di Serie A. Non è facile inserire nel contesto italiano calciatori che non hanno mai assaggiato l’Italia, per cui molti club sono voluti andare sul sicuro.