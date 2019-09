Mercato, testa già al 2020. I pezzi pregiati per il prossimo anno

Mercato, uno sguardo già al 2020. Tanti i giocatori pregiati che vanno in scadenza a giugno: Eriksen e David Silva su tutti

Neanche quarantotto ore fa si chiudeva il calciomercato che già si inizia a pensare a quello della prossima stagione. LaGazzetta dello Sportfa una panoramica sui nomi più appetibili per l’estate dell’anno prossimo, poiché in scadenza a giugno.

Eriksen è il profilo a spiccare, che piace a mezza Europa. In difesa da monitorare Savic dell’Atletico, su cui la Juve può fare un tentativo. David Silva del City è un altro nome grosso, così come quello di Alderweireld. La Roma ci ha provato a lungo trovandosi la porta sempre sbattuta in faccia.