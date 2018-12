Mertens eroico: unico tra le big a segnare alla Juve

Dries Mertens è stato l’unico giocatore, tra le big del campionato, a riuscire a segnare alla Juventus

Non fu una vittoria ma a distanza di mesi il Napoli e Mertens in particolare possono sorridere. Dries Mertens, infatti, è l’unico giocatore tra le big che è riuscito a segnare alla Juventus nel 1-3 del 29 ottobre. Lazio, Milan, Inter e per ultima la Roma. Nessuna di queste è riuscita a scalfire la porta difesa da Szczesny. Il belga sì e, nonostante non servì a conquistare punti contro la Vecchia Signora, può essere considerata una mezza impresa.