Messi carica: «È arrivato il momento di vincere la Copa America»

Lionel Messi ha parlato ai microfoni di Olé in vista del debutto dell’Argentina in Copa America contro il Cile: le sue parole

Lionel Messi ha parlato ai microfoni di Olé in vista del debutto dell’Argentina in Copa America. Le sue parole riportate da Itasportpress.

«La nazionale argentina non è mai dipesa da me. Cerchiamo sempre di costruire una squadra forte e unita. Se non saremo una squadra veramente forte, sarà difficile raggiungere i nostri obiettivi e le nostre vittorie. Penso che ora siamo forti proprio come squadra. La maggior parte dei giocatori ha lavorato insieme per molto tempo. Abbiamo già giocato la Copa America, quindi abbiamo un’esperienza più importante rispetto al passato. Ci stiamo ancora allenando e penso che siamo sulla strada giusta. Credo sia arrivato il momento di andare a giocarci le nostre chance per vincere. Il mio desiderio è quello di vincere un trofeo con l’Argentina e fino a quando potrò provarci metterò tutto per farcela. Tutto ciò che accade con la nazionale argentina è sempre speciale per me, che si tratti di amichevoli, partite di qualificazione, Copa America, Mondiali… Non avrei mai pensato di giocare così tante partite. Non ci avevo nemmeno pensato. Ho cercato di dare sempre il massimo e continuerò a farlo fino a quanto potrò»