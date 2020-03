Gran gesto di Lionel Messi, che ha deciso di donare un milione di euro per l’emergenza Coronavirus: tutto sulla donazione

Lionel Messi scende in campo contro il Coronavirus. L’attaccante argentino ha deciso di fare una donazione importante all’Ospedale Clinic de Barcelona, che ha voluto ringraziare pubblicamente la Pulce. «Leo Messi ha fatto una donazione per combattere il Covid-19 alla Clinic. Grazie mille Leo per il tuo impegno e sostegno» si legge nel comunicato.

Secondo quanto spiega il Mundo Deportivo, la donazione dell’attaccante argentino sarebbe di un milione di euro.