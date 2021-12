Messi e l’Hotel a Barcellona: pericoloso e da demolire

Messi e il guaio con il suo Hotel a Barcellona: non conforme a standard costruzione e sicurezza, da demolire

Brutte notizie per Leo Messi e il suo albergo a Barcellona. Qualche giorno fa la Pulce argentina ha ricevuto la notizia che il suo immobile sarebbe da demolire.

L’albergo non sarebbe idoneo ai criteri di costruzione e di sicurezza, pertanto non si può fare altro che raderlo al suolo. A riferirlo è El Confidencial, che scrive anche che sull’albergo grava proprio un ordine dal Tribunale per l’abbattimento. Leo Messi ha scoperto tutto soltanto dopo l’investimento fatto.