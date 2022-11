Messi Manchester City, clamorosa indiscrezione: Leo torna da Guardiola?

Messi Manchester City, clamorosa indiscrezione sul possibile passaggio dell’argentino ai Citizens: torna da Guardiola?

Secondo quanto riferisce El Nacional, Lionel Messi potrebbe cambiare squadra qualora non riuscisse a vincere il Mondiale con l’Argentina.

Le ultime notizie lo vorrebbero di nuovo agli ordini di Guardiola, stavolta al Manchester City, mentre le alternative lo porterebbero in Argentina o ad un clamoroso ritorno al Barcellona. Da non escludere in ogni caso la permanenza al PSG per un altro anno.