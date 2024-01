Genoa, Messias: «Al Milan troppe pressioni... Qui per essere quello di Crotone»

Messias Junior, centrocampista offensivo del Genoa, ha parlato al Secolo XIX della sua esperienza con il Milan

PAROLE – «Al Milan troppe pressioni, giocavo per non sbagliare. L’entusiasmo che ho trovato qui è stato importante. La cosa principale, però, è stata la voglia di tornare a giocare con gioia. Al Milan non è che non hai gioia di giocare, sei al top del top, però lì mi sono reso conto di scendere in campo per non sbagliare. Sono stato criticato in quel periodo e se mentalmente ti concentri su quello alla fine poi sbagli. Volevo tornare a essere quello del Crotone e ho pensato che il Genoa potesse permettermi di tornare a essere quel giocatore lì».