Formazioni ufficiali Metz Torino, vediamo le scelte del tecnico granata Paolo Vanoli per l’ultima amichevole stagionale, i titolari in Francia

Il conto alla rovescia è terminato. Tra poco meno di una sessantina di giri d’orologio Paolo Vanoli ed i suoi ragazzi scenderanno in campo per la quarta (nonché ultima) amichevole stagionale del proprio pre-campionato. Di quale incontro parliamo? Naturalmente di Metz–Torino, sfida in programma questo pomeriggio, sabato 3 luglio 2024, tra le mura dello Stadio Saint Symphorien (poco più di 28’500 posti a sedere). Calcio d’inizio della sfida fissato invece per le ore 17 in punto.

Dopo aver battuto seppur faticosamente e di misura la Virtus Verona a Pinzolo, perso con la Cremonese sempre in Val Rendena e pareggiato con il Lione in Francia, il Torino termina quindi la mini tournée transalpina contro il Metz. Parliamo di una squadra storica, una borghese per il campionato francese. Un club reduce però da l’amara retrocessione in Ligue 2 (il nostrano campionato cadetto) confezionata nella passata stagione, dopo aver inanellato appena 29 punti su 34 gare disputate.

In ogni caso, quello del Symphorien sarà un match dall’importanza a dir poco cruciale per Paolo Vanoli e compagni. Dalla sfida odierna l’ex allenatore di Venezia e Spartak Mosca (così come il mondo Toro in toto) erediterà una visione più attendibile circa lo stato di salute della propria squadra. Nonché del percorso di crescita tecnico-tattico iniziato proprio dal ritrovo al Filadelfia e proseguito nell’arco del ritiro Pinzolo. Insomma, non ci resta che aspettare il calcio d’inizio e che la sfida abbia finalmente inizio.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Metz Torino, ecco i titolari scelti da Vanoli per la tanto attesa amichevole dei granata in Francia. Tanta curiosità in merito agli ultimi tre acquisti del calciomercato sabaudo, rispettivamente Coco, Paleari e soprattutto Adams. Ricordiamo infine che i granata sono reduci da un allenamento congiunto con il Bourgoin Jallieu, dove (era giovedì 1 agosto) sono scesi in campo gli ‘assenti’ della precedente e già menzionata partita con il Lione.

TORINO (3-5-2): Vanja; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria

METZ (4-2-3-1): Oukidja; Kouao, Traore, Candé, Udol; Deminguet, Ndunquidi: Jallow, Sabaly, I. Sané; Elisor.

