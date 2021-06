Miccoli: «Donnarumma? Io resterei al Milan. Conte il più grande»

Fabrizio Miccoli “consiglia” Gianluigi Donnarumma per il suo futuro: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante

Fabrizio Miccoli, ai microfoni di Sportitalia, consiglia Donnarumma ed esalta Conte.

DONNARUMMA – «Ognuno di noi fa le proprie scelte. Stai parlando con uno che per restare al Palermo ha rifiutato il mondo. E anche per amore sono andato in Serie C col Lecce. Sarei rimasto tutta la vita al Milan, poi è un pensiero mio perché ognuno della sua vita fa ciò che vuole».

CONTE – «Antonio ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori, se non il più grande. Le scelte vengono fatte per ciò che uno sente in quel momento. Non è rimasto all’Inter non solo per il motivo economico. Ha dimostrato di essere un vincente. Lui al Tottenham? Può essere un suo profilo, perché è una squadra che negli ultimi anni non ha fatto bene e potrebbe accettare».