Francesco Acerbi ha conosciuto la paura e cerca di dare forza a Sinisa Mihajlovic, dopo l’annuncio shock in conferenza dell’allenatore. Acerbi, attraverso i social, scrive un messaggio all’allenatore.

«Non devi mollare, devi avere coraggio! Sono parole scontate, ma vere. Mister mi permetto di dirti di affrontare questa brutta fase appieno, fregandotene di quello che hai! Vivi come se non avessi niente e pensa sempre positivo, CORAGGIO».

