Mihajlovic Bologna, ecco come il tecnico sta seguendo la preparazione e le amichevoli della sua squadra

Il Bologna lavora sodo, in allenamento e in partita. E, a modo suo, Mihajlovic segue tutto con grande attenzione. Anche se, inevitabilmente, a distanza a causa della malattia che lo ha colpito.

Anche ieri i rossoblù sono scesi in campo per il test vinto 9-0 contro la Virtus Bolzano. E il tecnico serbo non si è perso nulla: ha seguito la partita in diretta al computer attraverso facebook.