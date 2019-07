Mihajlovic Bologna, i cori dei tifosi per l’allenatore dopo l’annuncio shock in conferenza stampa – VIDEO

L’annuncio di Sinisa Mihajlovic ha scosso tutto il mondo del calcio. L’allenatore del Bologna ha comunicato in conferenza stampa di avere la leucemia, in forma acuta.

Grande commozione per il tecnico e per tutti i presenti in sala: all’uscita della conferenza, i tifosi del Bologna gli riservano un coro: «Non mollare mai». Sinisa non è solo, il mondo del calcio e soprattutto Bologna, è vicino a lui.