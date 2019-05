Bologna, Mihajlovic amaro: «Nel primo tempo meritavamo due gol di vantaggio»

L’allenatore del Bologna è dispiaciuto per i rossi a Dijks e Sansone: «Dispiace perché contro il Parma mancheranno in molti, è una partita fondamentale»

Sinisa Mihajlvic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria del Milan contro il Bologna: «Abbiamo fatto un’ottima gara, il primo tempo avremmo meritato due gol di vantaggio ed invece hanno segnato loro. Alla fine siamo riusciti ad accorciare le distanze, ma poi non è finita bene. Dispiace per i rossi perché il prossimo turno ci giochiamo tutto. Ci può stare perdere col Milan, ma accetto il risultato. Quello che contava era la prestazione, sono soddisfatto».

Mihajlovic continua: «Sono contento per Donnarumma, ha fatto una grande prestazione. Il nervosismo della partita deriva dalla nostra voglia di vincere, i ragazzi volevano i tre punti. Ora pensiamo al Parma, vogliamo vincere per centrare la salvezza».