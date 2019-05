Milan, Abate ai saluti. Il bellissimo messaggio della moglie – FOTO

View this post on Instagram

Vorrei essere in te adesso per capire cosa sente il tuo cuore..!!! Abbiamo vissuto insieme ogni singola emozione in questi 10 anni, dalle vittorie alle sconfitte.. ma in ogni caso tu hai dato tutto l’amore e la dedizione che potevi.. e mi hai resa orgogliosa di te sempre!!!sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato, ma non potevamo immaginare come sarebbe stato… è una sensazione strana… mi sento quasi smarrita…non mi faccio domande perché tanto non ci sono risposte ma in ogni caso tutto quello che verrà lo affronteremo insieme come sempre… TI AMO! ❤️❤️❤️