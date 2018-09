Il centrocampista del Milan, Tiemoue Bakayoko, arrivato quest’estate dal Chelsea, sembra non aver convinto Gattuso che potrebbe lasciarlo in panchina anche contro il Cagliari

Il Milan vuole trovare conferme, dopo la vittoria contro la Roma, nel match di domenica in casa del Cagliari. Il tecnico Gattuso sta impostando la propria formazione per portare a casa il massimo risultato e la scelta più difficile sembra essere quella legata al centrocampo. In rosa ci sono molte pedine sulla linea mediana e, considerando il numero di partite che affronteranno i rossoneri il turnover è quasi un obbligo.

Domenica al Sardegna Arena, però, pur tenendo conto della gara d’esordio in Europa League contro il Dudelange di giovedì, Gattuso sembra essere intenzionato a confermare il centrocampo titolare. In campo, dunque, dovrebbero scendere Biglia Bonaventura e Kessie, con il nuovo acquisto Tiemoue Bakayoko ancora in panchina. Il francese sino ad ora sembra non aver convinto l’allenatore rossonero che lo ha fatto giocare mezz’ora contro il Napoli mandandolo in regia al posto di Biglia, mossa che lui stesso ha definito sbagliata nel post gara. In caso di panchina, probabilmente il giocatore, classe 1994, potrebbe trovare spazio giovedì nel match di Europa League. La formazione che sfiderà i sardi, però, non è ancora nota e non ci sono indicazioni precise che magari potranno arrivare domani nella consueta conferenza stampa della vigilia.