Milan, Antonini: «Il futuro di Maldini? Non voglio parlar male della società»

Luca Antonini usa parole al miele per Paolo Maldini: ecco le parole dell’ex terzino del Milan sul dirigente rossonero

Luca Antonini ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com. Ecco le sue parole su Paolo Maldini.

ANTONINI – «Paolo è stato il mio capitano. Anzi lui è il capitano per antonomasia. Ho avuto modo di sentirlo per messaggio, per fargli un saluto dopo aver appreso della sua situazione e di quella di Daniel. Il suo futuro? Sinceramente non voglio discutere da un punto di vista societario, non è una cosa al quale tengo così tanto. So solo che Paolo è un uomo incredibile. Forse al Milan servirebbe un po’ di continuità per ottenere i risultati. Preferisco non parlar mai di una società nella quale ho lavorato».