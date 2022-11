Milan, Aouar nel mirino per gennaio: scambio in vista?

Il Milan mette nel mirino Houssem Aouar per gennaio. Possibile scambio all’orizzonte?

Il Milan punta forte su Aouar del Lione. Il talento piace molto ai vertici rossoneri e sarebbe un’idea in vista di gennaio.

Secondo Sport Mediaset la chiave potrebbe essere Yacine Adli. L’ex Bordeaux è in uscita in inverno dopo il minimo impiegoda parte di Pioli e per l’emittente i due club starebbero proprio lavorando ad uno scambio in tale direzione.