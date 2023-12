Milan, Baresi: «Rennes? Mai sottovalutare gli avversari nel calcio»

Il vicepresidente onorario del Milan, Franco Baresi, ha così parlato dopo i sorteggi di Europa League: le dichiarazioni

Intervenuto dai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio degli spareggi d’Europa League,ha parlato il vice-presidente onorario dei rossoneri Franco Baresi.

MILAN FAVORITO SUL RENNES? – «Sappiamo che nel calcio non dobbiamo mai sottovalutare nessuno. Il Milan deve sempre pensare in grande, essere ambizioso. Le squadre francesi sono sempre molto particolari, ma il Milan per quello che rappresenta, dobbiamo pensare a vincere. Dobbiamo avere grandi motivazioni, senza sottovalutare nessuno ma con grande rispetto. Giocheremo a febbraio dunque sarà importante recuperare giocatori e avere la rosa al completo».

SU MILAN MONZA – «Partita buona, abbiamo creato e fatto una bella partita. Contro il Monza non era facile. Loro non hanno fatto la loro miglior partita ma è stato anche merito del Milan. Abbiamo giocato in velocità: quando riusciamo a far questo creiamo problemi a tutti».

