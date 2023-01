Rinnovo Bennacer, il Milan prepara la firma del suo play

Il Milan prepara il rinnovo per l’algerino Bennacer, continuano i contatti con l’agente Enzo Raiola per prolungare

In scadenza nel 2024, i rossoneri non hanno dubbi sul centrocampista. Difende, crea ed è uno dei migliori della Serie A per Pioli è insostituibile. Nelle prossime settimane continueranno i colloqui per chiudere con la firma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.