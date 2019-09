Milan, Boban: «Modric e Correa? Ecco cosa è mancato»

Milan, Boban spiega il mancato arrivo di due obiettivi del mercato rossonero: ecco le sue parole su Modric e Correa

«Financial fair play? Tanti slalom. Vanno bene i giovani ma servono anche giocatori che abbiano forza, che siano leader. Siamo convinti che la squadra migliorerà e il Milan crescerà».

«Modric? Era improbabile. Grande amico, da piccolo era milanista. Non siamo mai arrivati a concretizzare l’affare. Non voleva lasciar il Real dopo una stagione brutta. Correa? Non c’è stato l accordo sulle basi economiche».