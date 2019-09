Boban presenta l’ultimo colpo di mercato del Milan, Ante Rebic. Ecco le dichiarazioni del dirigente rossonero

Boban, intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha commentato l’acquisto di Rebic da parte del Milan. Ecco le parole:

«Mercato? Spero proprio che la Fifa lo accorci, è pesante, dura tanto. Stress per la squadra e per l allenatore, non si sa mai dove si va. Rebic? Giocatore di tanta forza e carattere, può dare un’energia nuova. Lui può fare la punta libera come l’esterno».