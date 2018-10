Milan, Bonaventura: «In Europa atmosfera diversa, voglio far bene»

Il centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Olympiacos

Il Milan sta terminando gli ultimi allenamenti in vista della seconda giornata della fase a gironi di Europa League contro l’Olympiacos. I rossoneri domani dovranno confermarsi dopo la vittoria in campionato contro il Sassuolo che sembra aver ridato animo alla squadra partita non al meglio in questa stagione. Dell’andamento del Diavolo e della prossima gara ha parlato il centrocampista rossonero Giacomo Bonaventura in un’intervista rilasciata a Milan TV: «Speriamo che il successo contro il Sassuolo sia la svolta, ma serve equilibrio, abbiamo vinto solo una gara. Dobbiamo cercare di vincere, i tre punti contro la squadra emiliana ci hanno dato entusiasmo. L’Olympiacos? Una formazione abituata a giocare in Europa, ma saremo in casa e vogliamo fare del nostro meglio».

Bonaventura ha poi concluso ammettendo: «Quella delle competizioni europee è un’atmosfera diversa, di fronte ti ritrovi squadre importanti. Dobbiamo rimanere concentrati e fare la nostra partita. In questi anni ho dimostrato il mio valore in Italia, adesso non vedo l’ora di farlo anche in Europa, voglio far bene».