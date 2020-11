Le parole in conferenza stampa di Daniele Bonera dopo l’1-1 del Milan in Europa League in casa del Lille

Il Milan esce con un pareggio dal match di Europa League contro il Lille. Non è bastato alla squadra rossonera l’iniziale vantaggio di Castillejo per espugnare il campo dei francesi.

Daniele Bonera, ancora in panchina per l’assenza di Pioli, non è soddisfatto per 1-1 di coppa: «Bella prestazione, ma il Milan meritava di più», le parole in conferenza stampa dell’ex difensore.