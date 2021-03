Milan, Brahim Diaz scalpita: chance d’oro contro il Manchester United

Brahim Diaz titolare in Europa League: quella di domani può essere la sua serata per convincere la dirigenza del Milan a tenerlo

Brahim Diaz trequartista alle spalle di Leao: è questa la scelta di Pioli per la sfida di domani sera contro il Manchester United. La tecnica del folletto del Milan potrebbe essere determinante per spaccare la difesa inglese.

Diaz deve guadagnarsi la conferma per la prossima stagione: il numero 21 è infatti in prestito secco dal Real Madrid e Maldini e Massara non hanno ancora deciso se avviare una trattativa per trattenerlo. Una grande prova domani sera potrebbe senza dubbio giocare a favore dell’ex Blancos.