Milan, Brescianini rinnova in rossonero: l’annuncio del club

Milan, il giovane Brescianini rinnova in rossonero fino al 2024: l’accordo annunciato dal club con un comunicato

Rinnovi di contratto in casa Milan. Anche se il protagonista non è uno dei big a disposizione di Giampaolo, ma un interessante prospetto cresciuto in rossonero.

Brescianini, infatti, ha esteso il proprio accordo fino al 2024. Come confermato dallo stesso club: “In rossonero dal 2008, in rossonero fino al 2024! Marco Brescianini ha rinnovato il suo contratto: l’avventura continua“.