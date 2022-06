Milan, Calabria mantiene la tradizione: capitano come Maldini e Baresi

Calabria mantiene la tradizione del Milan: dalle giovanili rossonere fino alla fascia di capitano come Maldini, Baresi e non solo

Il nuovo capitano del Milan, come riportato La Gazzetta dello Sport, sarà Davide Calabria, con Theo Hernandez a fargli da vice. Davide, dall’alto delle sue 184 presenze in rossonero (più di chiunque altro) dovrà farsi valere in uno spogliatoio in cui gli equilibri saranno alterati da addii e nuovi arrivi.

Calabria è milanista e rinnova la tradizione dei capitani cresciuti nel settore giovanile: Paolo Maldini, Franco Baresi, Fulvio Collovati, Aldo Maldera, Francesco Zagatti, Omero Tognon. È arrivato per gli Esordienti, quindici anni fa, e ha giocato in tutte le categorie fino alla prima squadra, senza dimenticarsi di voltarsi per dire grazie a Pippo Inzaghi, a Brocchi, a chi ha creduto in lui.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24