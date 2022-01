Milan, su Botman c’è il Newcastle: scatta il piano B

Milan: anche il Newcastle su Botman, l’alternativa viene dal PSG. Si scalda anche il piano B

Il mercato del Milan ancora deve decollare. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe il centrale del Lille Botman. La richiesta di 30 milioni è troppo alta per i rossoneri, che offrono un prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore anche il Newcastle.

Non dovesse arrivare a Botman, il Milan ha già pronto il piano B: Diallo del PSG, con Maldini e Leonardo costantemente in contatto per capire la fattibilità della trattativa. Richiesta di 20 milioni da parte dei parigini. Spuntano anche Lucumì e Christensen.

