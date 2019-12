Milan, occhi puntati su Everton ma serve almeno l’Europa League

Milan, i rossoneri perseverano nell’interesse di Everton classe 1996 in forze al Gremio, operazione in vista di giugno

Gremio e San Paolo si sono sfidate sotto gli occhi dei tifosi e non solo. Sul campo c’erano anche gli emissari del Milan andati fin lì per Everton. Il calciatore è seguito dai rossoneri da almeno un anno: già Leonardo era interessato e anche in estate ci sono stati dei tentativi.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport il Milan non era il solo presente, insieme ai rossoneri c’era anche il Monaco, l’Everton e la Roma di Petrachi. Sicuramente un’operazione che non si potrà fare a gennaio, visto il costo del cartellino di circa 35-40 milioni di euro. Fondamentale sarà per il Milan centrare almeno un piazzamento in Europa League per la prossima stagione.