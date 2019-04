Un solo punto in tre partite: il Milan di Gennaro Gattuso non andava così male dal dicembre 2017. Compromessa la lotta Champions League, il calendario ora si fa duro…

Dopo un inizio di anno sprint, il Milan ripiomba nell’incubo: il pareggio rimediato ieri contro l’Udinese costituisce l’unico punto conquistato nelle ultime tre partite di campionato. Un bottino così magro in casa rossonera non si vedeva da oltre un anno, per la precisione dal dicembre 2017, quando la squadra di Gennaro Gattuso (allora appena subentrato a Vincenzo Montella) riuscì a rimediare due sconfitte contro Verona (fuori casa) e Atalanta (in casa) ed un misero pareggio contro la Fiorentina. Da allora poi un cammino di netta ripresa, che ha portato fino al quarto posto momentaneo di quest’anno: ora però anche la qualificazione alla prossima Champions League torna ad essere seriamente in pericolo.

La Lazio, distante cinque punti, ha due partite in meno, mentre Roma ed Atalanta (che giocheranno tra oggi e domani) possono pericolosamente rifarsi sotto. Nemmeno il calendario può rassicurare troppo il Milan: questo mese ci saranno ben tre trasferte insidiose (contro Parma, Torino e Juventus) e lo scontro diretto interno proprio contro la Lazio. Da rimettere insieme c’è soprattutto la difesa: cinque i gol subiti dai rossoneri nelle ultime tre gare, cioè esattamente gli stessi presi in undici partite tra gennaio e marzo. Qualcosa deve cambiare per forza, o altrimenti saranno guai seri.