Milan, mai una partenza così negativa da dieci anni

Milan, 6 punti conquistati in 4 partite ma i rossoneri hanno l’attacco peggiore della Serie A

Il Milan di Giampaolo sarà impegnato nel monday night nella gara contro il Torino. Non un inizio semplice per i rossoneri che vengono anche dalla sconfitta nel derby contro l’Inter. Sono solo due le reti fatte in quattro gare: 1 di Calhanoglu e 1 di Piatek (su rigore).

In questo momento il Milan ha il peggior attacco del campionato con 0 tiri in porta a Udine, 6 contro il Brescia, 4 contro il Verona e solo due nel derby di domenica scorsa. Mai una partenza così negativa da dieci stagioni a questa parte. Servirà domani un altro Milan per dare già da subito una svolta alla stagione.