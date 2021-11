Milan, Cassano loda Pioli: «Mi ha sorpreso, vorrei parlare di calcio con lui»

Antonio Cassano ha parlato dell’evoluzione di Stefano Pioli come allenatore. Le parole del fantasista sull’allenatore del Milan

Durante il suo consueto intervento alla BoboTv, Antonio Cassano ha parlato di Stefano Pioli e del suo modo di allenare il Milan. Le parole dell’ex giocatore.

PIOLI – «Sono molto sorpreso da Pioli e dalla sua evoluzione dopo il 5-0 in campionato contro l’Atalanta. È un allenatore con cui mi piacerebbe parlare di calcio e capire in cosa sia cambiato. È una persona umile, ha lavorato molto per crescere».