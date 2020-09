Milan, Castillejo: «Bel rapporto con Pioli. Ibra? Con lui non puoi sbagliare»

Samu Castillejo è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del fantasista spagnolo prima della sfida con lo Shamrock

«Il mister già dal primo giorno che abbiamo saputo della nostra rivale ci ha ribadito come lo Shamrock sia una squadra tosta, più forte d’Irlanda e che giocano un calcio bello da vedere. Sarà molto difficile».

PIOLI – «Mi ricordo dopo la partita di Cagliari che mi ha detto delle bellissime parole. E’ un mister che parla tantissimo, è molto vicino ai giocatori persino quando si è in vacanza si fa sentire con messaggi o telefonate. »

IBRAHIMOVIC – «Lui parla tantissimo ad allenamento, nelle partite. E’ un giocatore che dà tantissimo a questo club e sono sicuro che in questa stagione ci darà tanto perchè è un campione e non vede l’ora di vincere anche in allenamento. Questo ti fa tirare fuori la grinta. Con lui non si può sbagliare: se sbagli un passaggio, un dribbling o un cross ti ritrovi dietro Ibrahimovic».

