Milan Celtic, tifosi scozzesi in rivolta e calciatori impauriti: la situazione

Il Celtic non sta attraversando un grandissimo momento. I tifosi sono in rivolta e tra due giorni c’è il Milan

In casa Celtic si stanno vivendo giorni di tensione. Dopo l’eliminazione della squadra dalla Coppa di Lega scozzese per mano del Ross County, i tifosi dei biancoverdi hanno dato il via alle proteste appostandosi all’esterno del Celtic Park.

Come riportato da Sky Sport UK, il pullman della squadra è stato scortato dalla polizia mentre una folla inferocita lanciava petardi e si scontrava con le forze dell’ordine. Momenti che il club descrive come spaventosi e orribili, con diversi calciatori che sarebbero rimasti scossi dagli avvenimenti. Il tutto a pochi giorni dalla partita di Europa League contro il Milan.