Milan, che fare di Suso con Giampaolo?

Dove giocherebbe Suso nel rombo di Marco Giampaolo? Scopriamo la sua collocazione tattica

Le squadre di Marco Giampaolo giocano con un rombo peculiare e riconoscibile, le cui mezzali devono coprire il campo sia internamente che esternamente. In questo contesto tattico, non è affatto scontato l’utilizzo di Suso nel prossimo Milan.

Lo spagnolo è famoso per le sue ricezioni larghe: ossia, ama riceve palla in una posizione molto defilata, non è bravo a farsi trovare dentro il campo. Sembra quindi difficile ipotizzarlo come trequartista. Non è un caso che si dice sia sul mercato, anche per la plusvalenza che Suso porterebbe.