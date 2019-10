Milan con il fattore P: Pioli per recuperare Piatek e Paquetà

Il Milan fa affidamento al fattore P per rilanciarsi in campionato. Il nuovo tecnico Pioli incentra il progetto su Paquetà e Piatek

Stefano Pioli è a lavoro da due giorni per dare una nuova identità al Milan, in difficoltà dopo la gestione Giampaolo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come i primi movimenti del tecnico saranno utili per ridare fiducia e Paquetà e Piatek.

È il fattore P da cui devono ripartire i rossoneri. Il brasiliano sarà messo al centro del progetto, col tecnico che spera in qualche gol in più. Il polacco si piazzerà al centro dell’area di rigore nel classico 4-3-3 di Pioli.