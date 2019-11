Milan, contatto Boban-Ibrahimovic: ecco l’offerta rossonera

Boban e Raiola sono in contatto per presentare un’offerta a Ibrahimovic: il contratto a fine stagione sarà prolungabile

Il Milan vuole Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri sono sicuri che il fuoriclasse svedese potrà invertire la rotta della stagione del Diavolo con la sua classe ed esperienza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri c’è stato un incontro a Milano con Mino Raiola all’interno del quale si è parlato di vari argomenti, ma soprattutto di Ibra. L’asso svedese si è anche sentito telefonicamente con Boban, al quale ha promesso che entro un paio di settimane prenderà una decisione definitiva.

Lo svedese è svincolato e, quindi, la concorrenza è fittissima ma l’ipotesi rossonera lo affascina. A 38 anni, l’ipotesi è quella di un ritorno per sei mesi con possibile prolungamento dell’avventura per un successivo anno, il tutto per un ingaggio da 6 milioni di euro. L’ultima parola spetta, però, al giocatore.