Conti ha sottolineato come la riammissione del Milan in Europa League sia sacrosanta e che il prossimo obiettivo dei rossoneri è la Champions

Andrea Conti a causa di una serie di infortuni non ha potuto partecipare alla corsa per l’Europa League del Milan. Il laterale è finalmente tornato a disposizione dell’allenatore Gennaro Gattuso e sebbene non parteciperà alla tournée americana dei rossoneri si tratta comunque di un rinforzo importante per la prossima stagione. Conti ha oggi parlato ai microfoni di Sky Sport e si è concentrato in particolare sulla decisione del TAS di riammettere il Milan alla prossima Europa League. Il giocatore ritiene che giustizia sia stata fatta e che l’obiettivo per la stagione 2018-2019 è quello di qualificarsi alla Champions League.

«Tanta gioia, ce la siamo guadagnata sul campo ed è giusto parteciparvi. Siamo felici, giustizia è stata fatta. Le mie condizioni? Sto bene, sto lavorando tantissimo. Spero di rientrare il prima possibile. Obiettivi? Sempre gli stessi, prima di tutto la Champions perché il Milan non può stare fuori da certi palcoscenici», ha detto il difensore.