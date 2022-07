Milan De Ketelaere, incontro in corso a Lugano: ore decisive per il belga

Ore decisive per la chiusura dell’affare tra il Milan e il Bruges per De Ketelaere: incontro in corso tra le parti a Lugano

Ore decisive per la chiusura dell’affare tra il Milan e il Bruges per De Ketelaere: incontro in corso tra le parti a Lugano.

I rossoneri con Maldini e Massara stanno cercando l’intesa con la società del belga. Offerta da 32 milioni più bonus per il Milan che conta di chiudere oggi la trattativa.