Il Milan ha deciso il futuro di Ibrahimovic: il club rossonero vuole rinnovare il contratto di un altro anno

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic ancora insieme. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la storia d’amore tra le parti continuerà per almeno un’altra stagione dopo l’ottimo impatto avuto sulla Serie A in queste settimane.

Il club rossonero ha intenzione di rinnovare il contratto al fuoriclasse svedese entro la fine del campionato.