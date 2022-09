Milan Dinamo Zagabria, scontri tra tifosi: coltelli e lacrimogeni, fioccano gli arresti

Scontro prima e dopo la partita tra i tifosi del Milan e quelli della Dinamo Zagabria: diversi arresti da parte della Polizia

Il Corriere.it fa il punto su quanto accaduto marginalmente a Milan-Dinamo Zagabria relativamente agli scontri tra tifoserie. Due tifosi croati sono rimasti feriti, sembra a coltellate, in una rissa avvenuta intorno alle 16 in via Alfonso Capecelatro, nei dintorni dello stadio di San Siro. Il gruppo di supporter della Dinamo sarebbe stato «aggredito» da persone incappucciate, sembra una trentina di ultras rossoneri della Curva Sud.

Ma la tensione è proseguita anche nel post partita, con la polizia che è dovuta intervenire con i lacrimogeni, sempre in via Capecelatro, per evitare che le due tifoserie — con alcuni gruppi ultrà armati di bastoni — venissero a contatto. Un ambulante, rimasto leggermente ferito da un colpo alla testa ricevuto durante un litigio con alcuni tifosi rossoneri, è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo. In seguito a questi disordini, 13 tifosi della Dinamo Zagabria sono stati fermati dalla polizia.

