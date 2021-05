Milan: Maldini e Massara a Milanello. C’è Gazidis, presenza non scontata

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista del match cruciale in programma domenica sera contro la Juventus

Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo incontro di campionato che vedrà i rossoneri impegnati all’Allianz Stadium dove, domenica 9 maggio alle 20.45, affronteranno la Juventus. Presenti a Milanello Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Secondo giorno consecutivo per la dirigenza rossonera a Milanello al gran completo: da sottolineare la presenza di Gazidis non scontata in questo momento difficile e decisivo per le sorti della squadra.

