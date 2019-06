Milan, domani la firma di Massara: primo obiettivo Lovren

Il Milan e Massara sono sempre più vicini: imminente la firma dell’ex dirigente giallorosso che ha come primo obiettivo Lovren

Massara-Milan un matrimonio che si compirà. Intesa totale e firma dell’ex dirigente della Roma prevista per mercoledì, al più tardi giovedì. Poi toccherà a Giampaolo: con l’allenatore è in programma un incontro nel fine settimana per definire e ufficializzare l’accordo. Vicinissimo il ritorno di Boban.

Capitolo mercato. i rossoneri stanno sondando Dejan Lovren, difensore croato classe 1989 in uscita dal Liverpool. Valutazioni in corso per capire il prezzo dell’eventuale operazione, tra cartellino e ingaggio, e passi avanti anche per Sensi.