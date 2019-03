Milan, Donnarumma ci ricasca: ecco le peggiori papere di Gigio! – VIDEO

Errore clamoroso di Donnarumma in Sampdoria-Milan: ecco i terribili precedenti del portiere rossonero, da Pescara al derby – VIDEO

Gigio Donnarumma ci ricasca ancora. Il giovane portiere rossonero compie un errore madornale, regalando il gol del vantaggio agli avversari nei primissimi minuti di Sampdoria-Milan. L’ingenuità dell’estremo difensore è terribile: pasticcia con i piedi dopo aver ricevuto il pallone da un difensore, calciando la sfera addosso a Gregoire Defrel, che ringrazia.

Donnarumma è certamente un portiere fortissimo, ma non è la prima volta che perde la concentrazione in modo così drammatico. Le papere sono numerose, e spesso e volentieri compie disattenzioni tragiche a causa della modesta qualità dei suoi piedi. I precedenti non sono pochi, dall’errore nel derby contro l’Inter alla follia contro il Pescara.

Ecco i video delle papere peggiori di Donnarumma: