Milan, Donnarumma può essere il leader che mancava

Milan, secondo Boban l’uomo spogliatoio potrebbe essere Donnarumma: in lui c’è il milanismo che altrove forse manca

Milan, l’avvio di stagione non è stato dei peggiori visti i sei punti incamerati in classifica ma ciò che manca ai rossoneri è ancora un’idea di gioco nonostante la scelta di affidare la panchina in estate ad un “maestro” come Marco Giampaolo.

Tra le tante preoccupazioni lanciate da tifosi e addetti ai lavori c’è l’assenza forse di un uomo spogliato. La domanda è stata girata ieri sera a Zvonimir Boban che, a margine della presentazione dell’ultimo libro di Paolo Condò, ha così risposto: «In realtà c’è. È stato un mercato assurdo tra mille agenti che vogliono spiegarti calcio. Tra mille cose ho capito che Donnarumma sia quell’uomo li, tanta passione, tanto milanismo dentro, nonostante sia cosi giovane. Ha tanto peso».