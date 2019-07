Milan ecco il kit away per la stagione 2019/2020 – FOTO

Il Milan ha svelato quale sarà la maglia da trasferta per la stagione 2019/2020: classico bianco con strisce rossonere

Il Milan ha presentato ufficialmente sui suoi canali social la maglia da trasferta per la stagione 2019/2020. Ecco il comunicato del club rossonero per presentare la nuova maglia.

«PUMA e AC Milan presentano il nuovo kit Away per la stagione 2019/20, che da sempre è sinonimo di grandi vittorie internazionali del Club. Utilizzato dal Milan per la prima volta nel 1910 come colore alternativo, il kit bianco è stato poi scelto per alcune delle finali più importanti della storia del Club. Indossando il kit bianco il Milan ha vinto 6 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 FIFA Club World Cup e 1 Coppa Intercontinentale, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di tutto il mondo del calcio e il soprannome di “The Lucky One. La nuova maglia farà il suo debutto in campo il 28 luglio durante il tour americano pre-campionato del Club nella partita contro l’S.L. Benfica»