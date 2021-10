Milan, Elliot a Boban: «Causa in corso con il club, non con noi»

Il fondo Elliott, proprietario del Milan, ha risposto così a Zvonimir Boban dopo la sua intervista a La Gazzetta dello Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban ha commentato così l’addio al Milan: «Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale. Sono in causa con Elliott, col Milan non potrò mai essere in causa. E sono felice di vedere che i ragazzi che abbiamo scelto abbiano intrapreso un cammino importante. Non ancora a livelli da vero Milan, quello che avevamo in testa io e Paolo Maldini, ma è già una squadra che può competere».

Il fondo Elliott, proprietario del club, ha voluto rispondere all’ex Milan. Un portavoce del fondo statunitense, infatti, ha così sentenziato, con le parole riprese da Calcio&Finanza: «Boban ha una causa in corso con il Milan, non con Elliott».