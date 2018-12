Il centrocampista del Chelsea Fabregas era finito nel mirino del Milan visto il contratto in scadenza, ma i blues fanno muro e vogliono cash

Si complica l’affare Cesc Fabregas per il Milan. I rossoneri erano interessati al giocatore del Chelsea per il mercato di gennaio, visto il suo contratto in scadenza a giugno. L’ipotesi era quella di imbastire una trattativa a titolo gratuito visto il mancato rinnovo e il ruolo da subentrante nei blues di Sarri. Invece, sembra proprio che la trattativa sarà tutt’altro che semplice, con Abramovich che chiede almeno 8 milioni di euro per lasciar partire il catalano. Complice anche la sentenza Uefa in ottica Fair Play Finanziario, le mani del Diavolo saranno abbastanza legate: oltre agli ingenti riscatti di Bakayoko e Higuain, entrambi con un grosso punto interrogativo, ci sono sul groppone anche i 35 milioni per Paquetà. Una situazione abbastanza intricata per un Milan che ha bisogno di rinforzi visti i numerosi infortuni, ma che sarà fortemente limitato nell’acquisto di nuovi giocatori.